В Урае произошло смертельное ДТП

Накануне в Урае в ДТП с грузовиком скончался пожилой водитель легковушки. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

«В 15:43 на 146 км автодороги «Юг» в городе Урай, 73-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Фрейтлайнер», под управлением 53-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 16 июня в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб и шесть – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.