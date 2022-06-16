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​Проекты из Югры войдут в масштабный план по импортозамещению в медицине

Наталья Комарова приняла участие в стратегической сессии о развитии медицины в новых условиях

​Проекты из Югры войдут в масштабный план по импортозамещению в медицине
Фото pixabay.com

Наталья Комарова приняла участие в стратегической сессии «Импортозамещение в медицине и фармацевтике. Новым вызовам – практические решения». Мероприятие прошло в Москве, его инициировали и организовали федеральные органы власти – Аналитический центр при правительстве России, а также представительство Югры в столице. Все потому, что наш регион займет особое место в апробации новых медицинских проектов, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

«Мы начали свою часть работы: создаем один из объектов – Центр высоких биомедицинских технологий, – обратилась к участникам стратегической сессии Наталья Комарова. – В его состав войдут лаборатории для исследований в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. Центр станет основой формирования качественно новой научно-технологической, клинической, производственной и образовательной системы, позволит объединить усилия генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов в области персонализированной медицины, инженеров».

Этот центр войдет в состав еще более масштабного проекта – научно-технологического центра, и все это будет работать на эффективное импортозамещение в медицине и фармацевтике, подчеркнула губернатор. Глава региона также подписала ряд соглашений с потенциальными резидентами медико-фармацевтического кластера в Сургуте.

Итогом стратегической сессии стала выработка более 100 проектов, необходимых России для успешного развития в медицинской сфере. «Мы создаем возможности для того, чтобы все самые смелые инициативы и желания смогли реализоваться в Ханты-Мансийском автономном округе. Югра открыта для новых идей и инновационных решений, реализации инвестиционных проектов», – резюмировала губернатор.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 214, комментариев: 0
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