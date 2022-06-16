За сутки в Югре не произошло ни одного ДТП с пострадавшими

Накануне в Советском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.

«В 12:30 на 36 км автодороги «Зеленоборск–Коммунистический» в Советском районе, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, при повороте налево, съезжая с главной дороги на второстепенную, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Тойота», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 15 июня в округе задержали три водителя в состоянии опьянения, четыре – за отказ от прохождения освидетельствования и два – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

Напоминаем, ранее в Советском районе опрокинулся автомобиль.