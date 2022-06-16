Кинотеатры закрылись в Нижневартовске и Ханты-Мансийске

Из-за санкций в Югре начали закрываться кинотеатры. Так, первыми приостановили показы заведения в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, сообщили в URA.RU.

«Деятельность кинотеатра остановлена по причине резкого спада посещаемости, вследствие ухода с рынка РФ зарубежных компаний (поставщиков фильмов). После начала спецоперации, в начале марта крупные компании Голливуда покинули большие экраны. На данный момент возобновление работы невозможно. Арендатор, который работал с 2015 года, в данный момент покидает данное помещение», – объяснили на сайте кинотеатра «Лангал» в Ханты-Мансийске.

В Нижневартовске же законсервировали заведение из-за маленького наплыва людей. «Маленький наплыв людей и нечего показывать из-за санкций, поэтому мы решили, что оно того не стоит. Летом скорее всего работать уже не будем», — рассказали корреспонденту URA.RU в гостинице «Надежда», в котором находится одноименный кинотеатр.

Напоминаем, без голливудских фильмов российские кинотеатры в апреле потеряли 54% процентов сборов в годовом выражении. Посещаемость упала чуть более чем в два раза.

Ранее в интервью siapress.ruвладелец кинотеатра из Ханты-Мансийска рассказал, как выживают кинотеатры в нынешних условиях.