Два лесных пожара произошли в Югре за сутки

За минувшие сутки сотрудники ГУ МЧС по ХМАО дважды привлекались к тушению лесных пожаров. Оба возгорания произошли в Березовском районе. Первый, площадью 19 га, на территории Сосьвинского участкового лесничества. На борьбу с огнем выезжали 15 человек.

Второй пожар, охвативший площадь 3,5 га, произошел на территории Березовского участкового лесничества. К его тушению также привлекались 15 спасателей.

Оба пожара ликвидированы. Причиной возгорания леса стали грозы, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Ранее сообщалось, что на Урале с начала пожароопасного сезона произошло 967 лесных пожаров. На их тушение потрачено почти 480 млн рублей.