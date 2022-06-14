Наталья Комарова реформирует правительство Югры

В правительстве Югры пройдет реорганизация – появится один новый департамент, а структура еще нескольких изменится. Об этом заявила Наталья Комарова: «Мной в ближайшее время планируется ряд решений, направленных на создание и реорганизацию отдельных исполнительных органов автономного округа».

Принципиальной новой структурой в окружном правительстве станет департамент пространственного развития и архитектуры. Ему отойдет часть функционала, который ныне исполняет департамент строительства – а именно в части реализации государственной политики и нормативного регулирования этой сферы, а также оказания услуг в сфере архитектуры и градостроительной деятельности.

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики вольется в состав департамента строительства вместе со всем своим функционалом. В итоге получится обновленный департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Еще одна небольшая реформа коснулась службы по контролю и надзору в сфере здравоохранения – ее присоединят к департаменту здравоохранения автономного округа вместе со всеми исполняемыми полномочиями.

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, сейчас аппарат губернатора прорабатывает все нормативно-правовые нюансы предстоящей административной реформы. Все кадровые решения, которые будут сопутствовать переменам в правительстве, Наталья Комарова анонсирует отдельно и чуть позже.