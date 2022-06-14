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​В югорских лесах активизировались змеи

Змеи в лесах ХМАО: как вести себя при встрече с пресмыкающимися?

​В югорских лесах активизировались змеи
Природнадзор ХМАО

В Югре активизировались змеи. Пресмыкающиеся замечены на территории Нижневартовского района и других муниципалитетов округа, сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

В ХМАО обитают два вида змей - гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. «Безвредного ужа легко отличить от ядовитой гадюки: по бокам головы ужа хорошо заметны светлые пятна (желтые, оранжевые, грязно-белые). У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска его самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела», - рассказали специалисты Росприроднадзора.

В ведомстве напомнили правила поведения при встрече со змеями:

Любую незнакомую змею следует считать заведомо ядовитой;

Отправляясь на природу, нужно помнить о возможной встрече со змеей, поэтому икры ног должны быть защищены;

Прежде, чем сесть отдохнуть, необходимо осмотреть место. Ни в коем случае нельзя проверять руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов;

Если неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека змея всегда спешит уползти или спрятаться.

Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких движений! Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.

Гадюка никогда не нападает сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, — лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности. Укусит она только в том случае, если человек наступит на нее или схватит рукой.

Не убегайте от встретившейся змеи – существует опасность наступить на другую змею, незамеченную вами. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах.

Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 193, комментариев: 0
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