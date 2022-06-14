3 млн рублей заработали мошенники на югорчанах за праздничные выходные

За прошедшие праздничные выходные аферисты выманили у югорчан почти 3 млн рублей. Всего полицейские зарегистрировали 22 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В выходные дни жители округа с особым энтузиазмом пользовались мобильным приложением «BlaBlaCar», желая быстро и с комфортом доехать до места назначения. В отделения полиции обратились четверо пострадавших от рук псевдоводителей. За несостоявшиеся поездки жители разных городов округа отдали вымогателям порядка 140 тысяч рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Аналогичную сумму потеряла и пенсионерка из Нефтеюганска, обнаружившая в интернете рекламу об оказании услуг по снятию порчи и гаданию от ясновидящей Анастасии. Женщина решила воспользоваться магическими услугами. В ходе телефонного разговора провидица сообщила пенсионерке о наличии «черного» сглаза, который якобы разрушает ее здоровье.

Для снятия проклятия и проведения защитного ритуала злоумышленники вынудили потерпевшую совершить свыше 20 банковских транзакций. Затем у югорчанки обнаружилась новая порча, которая потребовала дополнительных финансовых вливаний. Только после этого пенсионерка поняла, что связалась с аферистами.