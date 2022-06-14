Владелец собаки, покусавшей пенсионерок в Лангепасе, выплатит им 100 тысяч рублей

Житель Лангепаса, чья собака покусала пенсионерок, компенсирует причиненный им моральный вред. Такое решение принял городской суд, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел 21 июня 2021 года в Лангепасе. На двух пожилых женщин напала собака, принадлежащая местному жителю. Пострадавших с ранами госпитализировали в больницу.

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда. Суд взыскал в пользу пострадавших 100 тыс. рублей – по 50 тыс. каждой пенсионерке.