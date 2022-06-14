Почти 3 тысячи человек пострадали от укусов клещей в ХМАО с начала сезона

В ХМАО, по данным на 9 июня, зарегистрировано 2 946 укусов клещами. 15,5% от пострадавших - дети. Такую информацию озвучили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора. По статистике ведомства, это количество в 2,5 раза превышает средний многолетний уровень. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество присасываний оказалось на 27% выше (тогда было 2 158 случаев).

«Значительно превышают среднеокружной показатель: Ханты-Мансийский район (1023,3 на 100 тыс. населения), Пыть-Ях (853,3), Кондинский район (553,1), Нефтеюганский район (455,5)», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С начала сезона в Югре исследовали 1 111 клещей, из них снятых с людей — 909, с объектов в окружающей среде — 202. Треть кровососущих (308 особей) оказались переносчиками болезни Лайма, известной как боррелиоз, прочих болезней, передаваемых иксодовыми клещами — 64 особи.

Также с начала сезона в ХМАО выявлено 14 случаев с подозрениями на клещевые инфекции, среди заболевших — двое детей. У двухлетнего сургутянина наблюдались симптомы клещевого энцефалита, у 16-летнего жителя Лангепаса - боррелиоза

Наиболее часто клещи нападают в Югре на людей на дачах и садовых участках - 31,3% всех обращений, в лесу - 28,2%. В черте населенных пунктов пострадали 22,7% всех обратившихся за медицинской помощью, уточнили в Роспотребнадзоре.