За длинные выходные в Югре зафиксировали 10 ДТП

В субботу, 11 июня, в Советском районе опрокинулся автомобиль. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

«Около 08:20 в городе Советский 20-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на правую обочину с последующим опрокидыванием», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 11 и 13 июня в округе зарегистрировали 10 ДТП, в которых двое человек погибли и 11 – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.

Напоминаем, на прошлой неделе в Нижневартовском районе водитель автомобиля «ГАЗ» после столкновения в «Тойтой» съехал в кювет и перевернулся.