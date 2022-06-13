За сутки новые случаи коронавируса выявили в 8 муниципалитетах Югры

В ХМАО за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом в 8 муниципалитетах. Больше всего заболевших зафиксировали в Нягани (+8 пациентов), Нижневартовске (+7) и Нефтеюганске (+5).

По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 26, пневмония – 3. Отметим, что у большинства зараженных штаммом коронавируса омикрон болезнь также протекает как простуда.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 211 000. Из них 309 случаев остаются активными. Выздоровели за весь период пандемии 208 138 человек, умерли 2 553 пациента.