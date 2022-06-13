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У большинства зараженных омикроном югорчан болезнь протекает по типу ОРВИ

В ХМАО увеличилось количество зараженных штаммом омикрон

У большинства зараженных омикроном югорчан болезнь протекает по типу ОРВИ
Фото: pexels.com

К 12 июня в Югре выявлено 585 новых случаев заболевания омикроном. Информацию об этом предоставил окружной Роспотребнадзор. Зараженные выявлены в 18 муниципалитетах региона: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть – Ях, Ханты – Мансийск, Ханты – Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай, Радужный, Белоярский.

Из них завозные – 14 из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 558 случаях (95,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 22 (3,8%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (0,9%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает Роспотребнадзор Югры.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 196, комментариев: 0
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