В ХМАО увеличилось количество зараженных штаммом омикрон

К 12 июня в Югре выявлено 585 новых случаев заболевания омикроном. Информацию об этом предоставил окружной Роспотребнадзор. Зараженные выявлены в 18 муниципалитетах региона: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть – Ях, Ханты – Мансийск, Ханты – Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай, Радужный, Белоярский.

Из них завозные – 14 из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 558 случаях (95,4%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 22 (3,8%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (0,9%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – сообщает Роспотребнадзор Югры.