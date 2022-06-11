Водителя из Мегиона осудят за попытку украсть 2 тонны дизтоплива

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела о краже. Перед судом предстанет 41-летний житель Мегиона, водитель грузового автомобиля нефтегазовой компании.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, мужчина намеревался обокрасть собственного работодателя. Он попытался похитить более 2 тонн дизельного топлива на сумму свыше 110 тыс. рублей во время рабочей смены.

«Мужчина перекачивал топливо в заблаговременно приготовленную тару из цистерны рабочего автомобиля марки «MAN» для последующей его реализации. Довести до конца преступление не удалось, преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», - отметили в пресс-службе ведомства.