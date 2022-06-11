Раненый лебедь заблудился в ХМАО

В ХМАО спасли раненого лебедя-шипуна, который, возможно, не смог найти водоем и вышел на дорогу. У птицы оказались повреждены крыло и лапа, сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

Лебедя обнаружили 4 июня на обочине трассы «Югорск – Югорск-2». По словам очевидца, птица длительное время не могла взлететь и находилась в опасности на оживленной дороге. На место приехали сотрудники Природнадзора. Они доставили лебедя в ветеринарный центр в Советском.

«Ветеринарный врач обнаружил рану в области кистевой кости левого крыла, небольшую хромоту на левую конечность, но в целом серьезных повреждений у птицы не обнаружено», - отметили в пресс-службе ведомства.

У лебедя взяли анализы, чтобы исключить птичий грипп и орнитоз, после чего выпустили на одно из озер Советского района.