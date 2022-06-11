31 югорчанин заболел коронавирусом за сутки

В Югре за последние сутки подтвердился 31 новый случай заражения коронавирусом в 10 муниципалитетах. Лидером по суточной заболеваемости остается Нижневартовск – здесь выявлено 10 новых заболевших. В Сургуте и Нягани зафиксировано по 5 случаев заражения. У 30 новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у одного – пневмония, уточнили в окружном оперативном штабе.

Смертей от ковида за сутки в ХМАО не зафиксировано. За весь период пандемии, по официальным данным, в округе от инфекции скончались 2 553 человека. Выздоровели за весь период 208 099 человек. 304 случая заражения остаются активными.