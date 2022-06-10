День рождения в Белоярском закончился кражей

В Белоярском перед судом предстанет 31-летний местный житель. Он обвиняется в совершении кражи в кафе, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел в одном из городских кафе, где группа людей отмечала день рождения. После вечеринки именинница обнаружила, что из ее сумки пропали телефон и деньги. Сама сумка оказалась под столом соседнего столика, за которым сидел незнакомый компании мужчина.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. В ходе допроса мужчина пояснил, что, когда компания была увлечена поздравлениями, он забрался под стол, вытащил телефон и деньги и вернулся за свой стол. Когда пропажу обнаружили, мужчина забеспокоился и подбросил сотовый телефон в тамбур кафе, там же он выронил купюру номиналом в 1000 рублей. После этого подозреваемый убежал.

Полицейские вернули похищенное имениннице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.