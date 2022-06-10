25 из 106 выпускников не справились с ЕГЭ по химии в Сургутском районе

В Сургутском районе почти четверть выпускников, сдавших ЕГЭ по химии, не смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов. Об этом сообщила начальник отдела организации общего образования администрации муниципалитета Наталия Гаврикова.

«Из 106 выпускников набрать необходимое количество баллов для преодоления минимального порога не смогли 25 человек», - сказала Гаврикова «Вестнику».

ЕГЭ по химии состоялся 27 мая, а его результаты стали известны накануне, 9 июня.

Среди 14 выпускников, сдавших ЕГЭ по географии, экзамен провалил один человек. С ЕГЭ по литературе не справились двое из 25 школьников.

Выпускники, не набравшие необходимых минимальных баллов, смогут пересдать экзамены в следующем году, уточнила Наталия Гаврикова.