Югорчанка с инвалидностью вернула работу через суд

Прокуратура помогла жительнице Когалыма с инвалидностью вернуть работу. Женщина трудилась в ООО «Буровая компания «Евразия» и была уволена по инициативе работодателя в связи с сокращением штата работников.

Суд первой инстанции, куда обратилась югорчанка, отказал в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе. Однако в прокуратуре сочли, что суд не учел несколько важных моментов.

«Не была дана оценка преимущественному праву оставления на работе, работник уволен без учета наличия у него иного образования. Кроме того, истцу не предложены вакантные должности с момента предупреждения о сокращении численности штата и в течение всего периода времени до расторжения трудового договора», - пояснили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Когалыма обратился в апелляционную инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО признала доводы прокурора обоснованными и отменила решение суда первой инстанции.

«Незаконно уволенный работник восстановлен в прежней должности, в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда», - резюмировали в пресс-службе.