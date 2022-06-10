31 новый случай коронавируса выявлен в ХМАО за сутки

В ХМАО продолжается рост суточной заболеваемости коронавирусом. Если ранее ежедневно выявлялось порядка 17–27 случаев заражения, то за минувшие сутки зарегистрирован 31 новый заболевший. Лидируют по суточной заболеваемости Нижневартовск и Сургут, где выявлено 10 и 7 новых случаев.

Смертей от ковида за сутки в Югре не зафиксировано. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 553 человека.

С учетом новых заболевших общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в ХМАО достигло 210 925. Из них 315 остаются активными. Выздоровели за весь период 208 057 человек.