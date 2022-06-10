В ХМАО задержали шесть водителей в состоянии опьянения

За минувшие сутки в Югре не зафиксировали ДТП с пострадавшими. Однако транспортные средства некоторых автолюбителей оказались изрядно повреждены.

«В 15:20 на 20 км автодороги «Сургут – Лянтор» в Сургутском районе, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «Субару», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством «Ман», под управлением 39-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 9 июня сотрудниками ГИБДД задержано шесть водителей в состоянии опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования и двое – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 24 водителя и 30– за нарушение правил перевозки детей.