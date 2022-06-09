Наталья Комарова встретилась с представителем ЮНЕСКО на IT-форуме в Ханты-Мансийске

Наталья Комарова на полях XIIIмеждународного IT-форума в Ханты-Мансийске провела рабочую встречу с председателем межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон. С момента, когда началось сотрудничество региона с этой международной организацией, прошло более 15 лет. Крупнейший совместный проект – экологическая акция «Спасти и сохранить», а также четыре школы ЮНЕСКО, а вскоре откроется вторая кафедра организации в Югорском государственном университете.

«Мы поддерживаем приоритетные направления Программы «Информация для всех». Уверена, что в ходе конференции будут приняты значимые решения, которыми мы будем руководствоваться при реализации региональной политики образования, поддержке талантов детей и молодых людей, которые будут направлены на развитие цифровизации на пользу мировому обществу, сближению и понимаю друг друга», – цитирует губернатора Югры департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«В процессе цифровизации мы выделили шесть приоритетных направлений – доступ к информации, информация для развития, сохранение информации, информационная этика, информационная грамотность и многоязычие в киберпространстве. Последнее – особо важно для коммуникации будущего», – сказала госпожа Гордон.

Она также поддержала инициативу Натальи Комаровой добавить к списку языков следующего IT-форуме языки стран Африки, Индии, и хозяев площадки – хантыйским и мансийским. Это будет сделано по случаю Международного десятилетия языков коренных народов.

В ходе встречи было решено совместно реализовывать проект по безопасности детей в сети и привлечь к этому самих интересантов – участников проекта Junior IT.