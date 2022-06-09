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Югорчане очистили от мусора самое глубокое озеро в округе

Уборка береговых зон прошла в Югре

Югорчане очистили от мусора самое глубокое озеро в округе
пресс-служба Природнадзора ХМАО

Жители югорских городов и поселков очистили от бытового мусора и древесного хлама берега и акватории водных объектов. Субботники прошли в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить», сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

Так, в сельском поселении Салым Нефтеюганского района очистили от мусора берега и дно озера Сырковый Сор. На уборку вышли более 65 человек – жители поселения, представители учреждений и организаций. Всего они собрали около 20 мешков крупногабаритного мусора.

«Озеро Сырковый Сор – самое глубокое в Югре, его глубина составляет 42 метра. Оно занимает 5 место по площади в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В озере обитает около 30 видов рыб, из них 18 – промысловые», рассказали в пресс-службе ведомства.

Аналогичные субботники также прошли в Ханты-Мансийске на реке Иртыш, в Белоярском на озерах Школьное и Светлое.

Всего за три года югорчане очистили прибрежную территорию водных объектов протяженностью 901,6 км. В субботниках поучаствовали почти 79 тыс. человек.

Акция «Спасти и сохранить» проходит в Югре в 19-й раз. Это совместный проект автономного округа и ЮНЕСКО. Серия мероприятий началась 21 мая и завершится завтра, 10 июня.


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09 июня в 17:16, просмотров: 672, комментариев: 0
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