62% югорчан выступили против покупки автомобиля без подушек безопасности

Большинство жителей ХМАО (62,2%) не купят автомобиль без подушек безопасности. Около трети (31,8%) считают, что такая система безопасности нужна, но при необходимости можно купить машину без нее. Еще для 6,1% югорчан подушки безопасности в автомобиле не важны. Об этом следует из результатов всероссийского опроса, проведенного сайтом Дром с 30 мая по 6 июня среди 11 тыс. человек из 80 регионов РФ.

«Больше всего за безопасность переживают автолюбители Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы — здесь более 70% водителей не готовы покупать машины без подушек. А в Амурской области и Забайкальском крае, напротив, больше всего согласных приобретать машины без Airbag — таких автолюбителей свыше половины (57%)», - прокомментировали результаты исследования в пресс-службе «Дрома».

В целом по России наличие воздушных подушек безопасности — обязательное условие при покупке автомобиля для 61% опрошенных.

В мае правительство России разрешило выпускать упрощенные автомобили с низкими нормами экологии и безопасности. В том числе автопром сможет выпускать авто без подушек безопасности и машины класса «Евро-0».