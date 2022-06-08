Жители Белоярского заплатят штрафы за нападения на полицейских

В Белоярском двое местных жителей признаны судом виновными по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). От их действий пострадали трое сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В одной ситуации мужчина при его освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения в больнице публично оскорбил сотрудника патрульно-постовой службы, который доставил его к месту проведения медицинского освидетельствования. Участницей второго инцидента стала нетрезвая женщина, которая набросилась на сотрудников отделения по делам несовершеннолетних.

«Она била сотрудников кулаками, пинала ногами, повредила форменное обмундирование. Полицейские же прибыли к ней для пресечения административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Белоярский горсуд назначил буйным югорчанам штрафы в размере 20 тыс. и 50 тыс. рублей.