Правительство РФ выделяет деньги Югре, ЯНАО и Дагестану на детские выплаты

Правительство РФ выделит ХМАО, ЯНАО и Республике Дагестан больше 5 миллиардов рублей для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет. Информация об этом появилась на официальном портале властей России.

«Свыше 5,6 млрд рублей будет направлено в Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Республику Дагестан для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей», — указано в сообщении.

Отмечается, что такое решение вызвано необходимостью уточнить число получателей выплат в данных регионах.