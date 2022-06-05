Губернатор Югры рассказала, в каких муниципалитетах региона могут появиться природные памятники

В Югре планируют создать еще два природных памятника – в Сургутском и Нижневартовском районах. Об этом у себя в социальных сетях рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«В наших планах создать еще два природных памятника: в 2023 году – «Тундринский кедровый бор» (Сургутский район), в 2024 году – «Ягельный» (Нижневартовский район). Эти уникальные места еще предстоит изучить нашим ученым. Они привлекут туристов со всей планеты», – подчеркнула глава региона.

Напомним, что 27 мая правительство округа приняло решение создать памятник природы регионального значения «Реполовский кедровый бор».