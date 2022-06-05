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За весь период 576 жителей Югры заболели омикроном

В 18 муниципалитетах ХМАО выявлены случаи заражения штаммом омикрон

За весь период 576 жителей Югры заболели омикроном
Фото: pexels.com

В Югре за весь период выявлено 576 случаев заражения омикроном среди взрослого населения. Заболевшие зафиксированы в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске, Мегионе, Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, Покачах, Лангепасе, Когалыме, Нягани, октябрьском районе, Советском районе, Урае, Радужном и Белоярском.

Из них завозные – 14, из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

«В 551 случае (95,7%) заболевание протекает по типу ОРВИ, 20 (3,5%) – по типу пневмонии, в 5 случаях (0,9%) - бессимптомное течение заболевания. Ситуация находится на контроле», – информирует Роспотребнадзор Югры.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 219, комментариев: 0

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