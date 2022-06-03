Югорчанам грозит многомиллионный штраф за строительство избы в лесной глуши

В Советском районе решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении трех местных жителей, строивших избу в лесной глуши. Как сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора, в ходе рейда в середине мая инспекторы обнаружили незаконную рубку 36 сосен. Деревья, по данным ведомства, срубили трое мужчин. Злоумышленники практически завершили строительство: осталось покрыть крышу кровлей, установить дверь и печь, сделать пол и окно.

Инспекторы обратились в ОМВД по Березовскому району. Полицейские провели осмотр места происшествия и рассчитали ущерб, причиненный лесному фонду. По предварительной оценке, он составил 408 482 руб.

«В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», - отметили в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от одного до трех млн рублей или в размере зарплаты (или иного дохода) за период от четырех до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.