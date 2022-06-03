Суд в ХМАО рассмотрит дело о покушении на убийство из ревности

В ХМАО перед судом предстанет 67-летний житель Когалыма. Он обвиняется в совершении двух преступлений – покушении на убийство и хищении с банковского счета, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 16 апреля, когда обвиняемый находился в квартире своей знакомой, расположенной в одном из домов по ул. Дружбы Народов в Когалыме. По версии следствия, злоумышленник нанес не менее одного удара кухонным ножом в живот спящему на диване 47-летнему мужчине. Он сделал это из мести за произошедшую накануне ссору на почве ревности, считают в СК. Пострадавшего мужчину спасли медики, которых вызвала хозяйка квартиры.

«Кроме того, в один из дней с 20 по 23 марта 2022 года обвиняемый тайно похитил из кармана куртки 64-летнего жителя города, у которого временно проживал, банковскую карту, с помощью которой впоследствии приобрел алкоголь и продукты питания на общую сумму 1792 рубля», - отметили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый вину признал частично, заявив, что не помнит момент удара ножом. Следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу для передачи уголовного дела в суд.