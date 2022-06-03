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В ХМАО пенсионер сбил лошадь – животное погибло

Лошадь погибла в ДТП на загородной дороге Югры

В ХМАО пенсионер сбил лошадь – животное погибло
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с лошадью произошло поздним вечером накануне, 2 июня, на 187 км автодороги «Юг» в Кондинском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 76-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на животное.

«В результате ДТП водитель получил травмы, лошадь погибла», - отметили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что на загородных дорогах не исключено появление неожиданных «пешеходов»: лосей, зайцев, лис и др. И водителям следует проявлять внимательность.

«Чем раньше вы заметите животное, тем больше у вас шансов благополучно с ним разминуться. Для обеспечения наилучшей обзорности уделяйте пристальное внимание работе «дворников» и состоянию лобового стекла», - подчеркнули в Госавтоинспекции региона.


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Сегодня в 10:24, просмотров: 54, комментариев: 0

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