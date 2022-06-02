85% россиян хотят, чтобы их дети работали в сфере ИТ

85,8% россиян хотели бы, чтобы их дети получили профессию в сфере ИТ. Об этом говорится в результатах опроса образовательной платформы Skillbox, участие в котором приняли 64 тыс. человек.

52,5% респондентов считают перспективной сферу дизайна из-за хорошей зарплаты и перспективы личного и профессионального развития. 30% россиян хотели бы, чтобы их дети выбрали маркетинг, 28,3% — науку, 22,5% — архитектуру, строительство и недвижимость, 21,7% — промышленность, а также музыку, кино и творческие профессии, пишут «Ведомости».

Наименее перспективной, по мнению россиян, является госслужба – такой ответ дали 53% опрошенных. А также ресторанно-гостиничный бизнес — 41,9%, индустрия моды и красоты — 41% и туризм — 39,3%.

Результаты исследования показали, что 90,9% родителей хотят, чтобы их дети получили по две и более специальности. По мнению родителей, их детям нужно развивать навыки, применимые в работе, критическое мышление, умение самостоятельно принимать решения, эмоциональный интеллект и владение иностранными языками.