26 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявили 26 новых случаев коронавируса в 6 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске – 10 и Нягани – 7. У 22 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у трех зафиксирована пневмония, уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от ковида умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, согласно официальным данным, стали 2 549 человек. Вылечился за сутки 31 пациент, за весь период – 207 831 югорчанин.