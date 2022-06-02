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Еще один югорчанин стал жертвой ковида

26 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

Еще один югорчанин стал жертвой ковида
pixabay.com

В Югре за минувшие сутки выявили 26 новых случаев коронавируса в 6 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске – 10 и Нягани – 7. У 22 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у трех зафиксирована пневмония, уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от ковида умер один пациент. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе, согласно официальным данным, стали 2 549 человек. Вылечился за сутки 31 пациент, за весь период – 207 831 югорчанин.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 164, комментариев: 0

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