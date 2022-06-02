Школьникам ХМАО пригрозили лишением свободы за «шалости» во время экзаменов

Югорских школьников предупредили об уголовной ответственности за «террористические» звонки на телефоны ЕДДС или правоохранительных органов. Такое нередко происходит в период сдачи выпускных экзаменов, отметили в телеграм-канале «Нижневартовск | Официально».

«Многие воспринимают подобные случаи как невинную детскую шалость. Однако за подобные сообщения предусмотрена административная и уголовная ответственность», - говорится в сообщении канала.

Власти напомнили, что статья 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) предусматривает:

- наказание в виде штрафа (от 200 тысяч рублей);

- принудительные работы либо ограничение/лишение свободы. При поступлении заведомо ложного сообщения экстренные службы города выезжают на место, проводят эвакуацию людей и оперативно-розыскные мероприятия.

Также школьникам следует помнить, что уголовная ответственность в данном случае наступает с 14 лет. Если злоумышленник не достиг этого возраста, то экономические расходы от выезда экстренных служб несут его родители.