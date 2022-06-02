«Союзмультфильм» проводит праздничный флешмоб

Легендарная студия «Союзмультфильм» в честь Дня защиты детей объявила о праздничном флешмобе, на которые пригласили всех желающих детей с самого раннего возраста. Правила такие – нужно сфотографироваться или снять видео в образе любимого героя из мультфильмов студии, и затем разместить эти материалы ВКонтакте с хештегом #я_в_Союзмультфильме, а также отметить в этом посте официальное сообщество «Союзмультфильма». Постов можно сделать сколько угодно. Итоги подведут 14 июня, авторов лучшей работы наградят поездкой (затраты возьмут на себя организаторы) и экскурсией в эту студию в Москве.

«Сегодня многие родители, не задумываясь, продолжают делать выбор в пользу советских мультфильмов. Не одно поколение на них выросло. Ведь идеи, которые закладывали мультипликаторы в свои творения, основаны на прекрасных человеческих качествах. Да и возможность поделиться с ребенком частичкой собственного детства очень импонирует», – в интервью «Югра-ТВ» отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель Мировой художественной культуры МБОУ «СОШ 6 им. Н.И. Сирина» города Ханты-Мансийска Любовь Васильева.

Студия также наградит учителей, чьи подопечные покажут наибольшую активность в конкурсе. Они получат подарочные наборы с настольной игрой, а также фирменную толстовку.