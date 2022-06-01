Новорожденных в ХМАО регистрируют в электронном виде

Первый «цифровой» ребенок в округе и четвертый в России зарегистрирован в Кондинском районе. Девочку назвали Ангелиной, она появилась на свет 26 мая.

Югра стала одним из шести пилотных регионов по реализации сервиса «Рождение ребенка», сообщили в пресс-службе окружного департамента ИТ и цифрового развития. Теперь в регионе можно проводить регистрации новорожденного в электронном виде.

Для этого необходимо пройти ряд процедур:

При рождении ребенка в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее личный кабинет на «Госуслугах».

Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка.

Если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на «Госуслугах» имя ребенка.

Орган ЗАГС или МФЦ формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении.

В личный кабинет матери ребенка на «Госуслугах» поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.