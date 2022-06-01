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Пенсионер на «ВАЗе» сбил двух пешеходов в Нижневартовске

Двое мужчин попали под колеса «ВАЗа» в Нижневартовске

Пенсионер на «ВАЗе» сбил двух пешеходов в Нижневартовске
Госавтоинспекция ХМАО

В Нижневартовске накануне, 31 мая, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась около семи часов вечера в садово-огородническом товариществе «Успех». По данным окружной Госавтоинспекции, 67-летний водитель «ВАЗа» сбил двух пешеходов, которые двигались по обочине в попутном направлении.

«В результате ДТП пешеходы, 21-летний юноша и 57-летний мужчина, получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за последние сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 4 человек получили травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии опьянения, 1 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 140, комментариев: 0

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