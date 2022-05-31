Председателем думы Югорска стала директор школы

Спикером думы Югорска стала директор школы №6 Евгения Комисаренко. В ходе голосования ее поддержали большинство депутатов. На пост председателя думы также претендовала Марина Кулик, но поддержки народных избранников она не получила.

«Евгения Комисаренко имеет 18-летний управленческий опыт, 5 лет была депутатом Думы шестого созыва, в сентябре 2021 югорчане вновь оказали ей доверие и избрали в состав Думы седьмого созыва. В настоящее время является директором школы №6», - сообщили в пресс-службе администрации Югорска.

Во время презентации Евгения Комисаренко заявила, что поддерживает нового главу Югорска Алексея Харлова в его первых шагах в кресле мэра, отмечает Ura.ru. Марина же Кулик от выступления отказалась.

Алексей Харлов, ранее занимавший пост председателя думы Югорска, был назначен главой города в середине мая. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов гордумы.