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У семи югорчан подозревают опасные клещевые инфекции

На 46% выросло число укусов клещами в ХМАО по сравнению с прошлым годом

У семи югорчан подозревают опасные клещевые инфекции
pixabay.com

1 413 человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей с начала эпидемического сезона в ХМАО. 232 пострадавших – дети, 1 181 – взрослые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество присасываний выросло на 46% (было 967 случаев). Об этом сообщили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«Выявлено 7 случаев подозрения на заболевания инфекциями передающихся клещами, в том числе на клещевой энцефалит - 3 (Сургут-2, Сургутский р-н- 1), в т.ч. 1 ребенок, а также иксодовый клещевой боррелиоз – 4, (Лангепас - 1, Сургут- 1, Сургутский р-н- 1, Ханты-Мансийск- 1), в т.ч. 1 ребенок», - отметили в пресс-службе, уточнив, что у 81,3% пострадавших не было прививки от клещевого энцефалита.

Среднеокружной показатель обращаемости превышен в Ханты-Мансийском, Кондинском, Нефтеюганском, Октябрьском и Нижневартовском районах, а также в Пыть-Яхе, Лангепасе, Урае, Нефтеюганске и Нягани.

Большинство пациентов (33,6%) клещи укусили в черте городов и поселков, 29,6% - на дачах и садовых участках, 28,8% - в лесу, 1,6% - на кладбищах, 1,1% - в скверах и 0,4% - на пляжах и набережных.


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