Рыбак из Нягани наловил рыбы на уголовное дело

Рыбак из Нягани стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста или миграционных путях к ним, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Нарушителя поймали участковые уполномоченные полиции. «Мужчина, находясь в районе улицы Авиационная на мосту реки Нягань – Юган, с помощью орудия лова «Паук» незаконно добыл 6 экземпляров рыбы вида «Елец Сибирский». Своими действиями он причинил ущерб на сумму 3000 рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь рыбаку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.