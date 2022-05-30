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Заядлые курильщики в Югре чаще всего встречаются среди курьеров

Больше всего не курящих в Югре среди программистов, учителей и главных бухгалтеров

Заядлые курильщики в Югре чаще всего встречаются среди курьеров
Фото: pixabay.com

Злоупотребляют табаком в Югре чаще всего курьеры – из них курят 49% мужчин и 37% женщин. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

«Среди мужчин больше всего курильщиков в ХМАО — среди курьеров (49%), администраторов (46%), квалифицированных рабочих (44%), кладовщиков (39%) и операторов call-центров (37%). Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (37%), официантки (29%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 24%)», – отметили в анализе.

При этом, не курящих ни в прошлом, ни сейчас мужчин больше всего среди программистов (71%), а женщин – среди учителей (82%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 78%).


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Сегодня в 14:49, просмотров: 140, комментариев: 0

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