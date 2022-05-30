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Два югорчанина погибли в колодце в ходе ремонтных работ

В Югре спасатели вытащили тела погибших из колодца

Два югорчанина погибли в колодце в ходе ремонтных работ
Фото: pexels.com

В субботу, 27 мая, в поселке Выкатной ХМАО при проведении ремонтных работ водопроводной сети в колодце погибли два человека. На место произошедшего выехали спасители совместно с сотрудниками МЧС.

«Спасатели выезжали в поселок Выкатной по сообщению: при проведении ремонтных работ водопроводной сети в колодце погибли два человека, требуется помощь в подъёме погибших. Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудниками МЧС, при помощи специального оборудования и альпинистского снаряжения, подняли на поверхность тела погибших 1985 и 1986 годов рождения», – сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория»

Вероятной причиной смерти может быть отравление метаном.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют полноту мер, принятых работодателем в целях обеспечения безопасности проведения работ, с целью установления точной причины смерти рабочих назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 128, комментариев: 0

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