Югорчане отправили жителям Донбасса еще 60 тонн гуманитарной помощи

Югорчане вновь собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса. На этот раз немалая ее часть предназначалась юным жителям недавно признанных Россией республик. АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» с 19 по 27 в рамках акции «Подари чудо детям» собирал подарки для ЛНР и ДНР ко Дню защиты детей. Югорчане несли сладости, мягкие игрушки, предметы для рисования и прочие приятные мелочи, способные порадовать детей на Юго-Востоке Украины, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

В субботу, 28 мая, из Сургута вылетели два борта МЧС с 60 тоннами гуманитарных грузов: 30 тонн продовольствия, 10 тонн средств гигиены, 13 тонн подарков для детей, 7 тонн одежды. Содействие в организации переправки помощи оказало правительство Югры, лично Наталья Комарова и министерство обороны России.

«Гуманитарную помощь доставят в полевой лагерь добровольцев, после чего будут развозить нуждающимся. К 1 июня югорчане собрали игрушки, сладкие гостинцы для детей. Помимо этого, отправляем тысячу «коробок добра» от земляков», – прокомментировал председатель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов.

«Помощь собрали быстро – буквально за две недели. Даже школьники принимали участие: написали добрые слова детям и приготовили 30 коробок с подарками, – отметила руководитель регионального штаба «Гумкорпуса» Светлана Басова. – Я хочу поблагодарить югорчан: количество звонков не уменьшается, как и количество добровольцев, желающих помочь, поддержать».

Сопровождать груз будет новая смена добровольцев, среди которых, в частности, пятеро медиков – они будут в напряженном режиме оказывать помощь жителям Мариуполя в местной больнице и в лагере югорской гуманитарной миссии. Они также привезут с собой необходимые медикаменты. Это будет уже третья смена добровольцев, приезжающих в лагерь Югры, разбитый под Мариуполем.