Дорогу затопило в Ханты-Мансийске после дождя

В Ханты-Мансийске из-за сильного дождя накануне вечером затопило Студенческую улицу, одну из главных в городе. Видео с места опубликовали в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Поплыли», - прокомментировали ролик его автор.

Горожане отметили под постом, что проблема с ливневой канализацией на этом участке дороги наблюдается не первый год. Комментаторов потоп не удивил и не разозлил.

Ситуацию прокомментировали в администрации Ханты-Мансийска. Там сообщили, что в единую диспетчерскую службу «заявок не поступало», и что осадки «ушли в канализацию в течение получаса».

«На сегодня к обильным осадкам подготовили 6 ливнево-канализационных насосных станций. Также подготовили 20 аварийных бригад, оснащенных специализированной техникой, переносным насосным оборудованием. Основные коллекторы и ЛКНС находятся в рабочем состоянии», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.