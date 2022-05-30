16+
Логотип Сиапресс
USD  66,4029   EUR  69,4353  

Новости

Больше новостей
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчане ради просмотра санкционного «Доктора Стренджа» улетели в Казахстан

Два югорчанина отправились в Казахстан ради фильма Marvel

Югорчане ради просмотра санкционного «Доктора Стренджа» улетели в Казахстан
Фото: pexels.com

Павел и Юлия из Югры поделились опытом поездки в Казахстан ради просмотра недоступного в России фильма Marvel. Они потратили 13 тысяч рублей, преодолели почти тысячу километров, чтобы насладиться кино на большом экране, рассказали путешественники корреспонденту URA.RU.

«Нас вдохновила история мужчины из Екатеринбурга, который поехал в Узбекистан ради фильма про Бэтмена. Мы же решили отправиться в Петропавловск, чтобы посмотреть «Доктор Стрендж. В мультивселенной безумия», – поделилась девушка.

Кроме того, это не последнее их кинопутешествие. Пара уже запланировала поездку на следующий фильм.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:36, просмотров: 31, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Больше нефти, больше инвестиций, больше денег и зарплат – Югра подводит итоги 2021 года 1046
  2. В Ханты-Мансийске детям родителей без долгов подарят сладкую вату или сделают аквагрим 953
  3. Повышенный класс пожарной опасности установили в Сургуте 926
  4. За сутки в Югре выявили 35 новых случаев ковида 904
  5. Сургутяне на велосипедах отправились за классикой в рамках ВелоБиблиоКвеста 885
  6. Сдать ЕГЭ – без психологических проблем // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 793
  7. Губернатор Югры подпишет соглашение о сотрудничестве с ДНР 634
  8. В Югорске велосипедист засмотрелся в телефон и сломал шлагбаум 588
  9. ​«Если вы ждете, что РЖД снесет старый вокзал и построит нечто более качественное – не ждите. Таких примеров в России нет» 243
  10. Водитель «Тойты» не пропустил автоледи и спровоцировал аварию 182
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 3881
  2. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 3406
  3. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3095
  4. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3088
  5. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 2928
  6. Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 2559
  7. ​Стирание истории 2370
  8. В Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого 2136
  9. Лужайки кончились 1869
  10. В Сургуте медики вывели пациентку из состояния клинической смерти 1824
  1. Имя им — легион 9364
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8275
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5624
  4. ​Остановить вечный двигатель 5405
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 4864
  6. ​Из адидаса в абибас 4608
  7. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4434
  8. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 3881
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3873
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3542

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика