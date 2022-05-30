Патриотическое воспитание не должно быть топорным – эксперты

В России с 1 сентября во всех школах день будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна – это решение поддерживают 59 процентов жителей страны. Также постепенно вводится курс истории с первого класса. Однако эксперты по всей стране задумываются – как сделать традицию поднятия флага действительно патриотической, избежав формализма. Их мнения приводит ugra-news.ru.

«Политинформации, политдискуссии и политбои – задействовать всю систему наработок советского времени. Чтобы не только с первого класса, а с детского сада ребенок знал понятия Родины, долга и чести. нужно активизировать образовательную патриотику – гордость за принадлежность к великой русской культуре, русской цивилизации, русской истории», – считает директор центра «Югра-социум» Илья Верховский.

«Поднятие флага — это сакральное действие, которое обязательно должно сопровождаться социальной практикой с выраженной эмоциональностью. Сложно представить, как это будет осуществляться организационно: в школах по 800, 1000 и более детей», – отмечает завкафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Денис Борисов (Новосибирская область).

Но как избежать негативных последствий советского опыта? «Работать с детьми на тему патриотизма вдвойне сложнее, а посему важно в попытке привить любовь к Родине не спровоцировать обратную реакцию. Иными словами — не перегнуть с пропагандой, не работать топорно! – задается вопросом член Общественной палаты РСО-Алания. – Отталкиваясь от этого тезиса, отмечу, что инициативы по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей – дело необходимое. Однако для достижения положительного результата, должна быть проведена кропотливая подготовка к этому процессу с учетом особенностей нынешней молодежи. Права на ошибку просто нет».