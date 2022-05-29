Наталья Комарова прибыла в ДНР на рабочую встречу

Губернатор Югры Наталья Комарова прибыла в ДНР, чтобы сопроводить доставку новой партии гуманитарного груза, а также подписать соглашение о сотрудничестве между регионом и администрацией города Макеевка. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Цель соглашения – оказание всесторонней помощи учреждениям и предприятиям для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни. По итогам рабочей поездки, 30 мая, губернатор Югры Наталья Комарова и глава администрации Макеевки Владимир Ключаров подпишут соглашение о сотрудничестве, основанное на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, Наталья Комарова планирует встретиться с главой ДНР Денисом Пушилиным. В рамках рабочего визита губернатор также посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке. Среди них – разрушенный Драматический театр в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали добровольцы гуманитарной миссии из Югры.