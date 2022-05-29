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​Больше нефти, больше инвестиций, больше денег и зарплат – Югра подводит итоги 2021 года

Правительство Югры оценило минувший 2021 год

​Больше нефти, больше инвестиций, больше денег и зарплат – Югра подводит итоги 2021 года
Фото pixabay.com

Прошедший 2021 год оказался довольно успешным для Югры, несмотря на вызванные коронавирусом проблемы. К таким выводам пришло правительство региона по итогам рассмотрения отчета о социально-экономическом развитии автономного округа. «По результатам мониторинга показателей социально-экономического развития в автономном округе обеспечена макроэкономическая устойчивость, финансовая самостоятельность. Устойчивость социально-экономического развития подтверждает оценка агентства «РИА Рейтинг» качества жизни населения. По итогам 2021 года наш регион занял в рейтинге восьмое место, мы – в группе лидеров», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Более детальные итоги презентовал профильный заместитель губернатора и директор департамента экономического развития Роман Генкель. По его словам, объем инвестиций увеличился на 55 млрд по сравнению с предыдущим годом и составил 1,06 трлн рублей, а средняя зарплата выросла на 6,2 процента и достигла уровня 85,4 тысячи рублей. Благодаря довольно высокой рождаемости (19,4 тысячи) численность югорчан перевалила за отметку в 1,7 млн человек.

Ключевой показатель – добыча нефти. В 2021 году «черного золота» извлекли в объеме 215,8 млн тонн, что на пять миллионов тонн выше, чем в 2020 году. В работу включились 4 366 новых скважин – почти на 10 процентов больше предыдущего года. Энергетики выдали 80,5 млрд кВт.ч – здесь рост составил 6,6 процента.

Из почти 900 тысяч квадратных метров введенного жилья более трети (!) – 38 процентов – составило ИЖС. Почти 600 домов прошли через процедуру капитального ремонта.

«Результаты 2021 года свидетельствуют о достижении основных стратегических ориентиров. Нам удалось нивелировать последствия эпидемиологических ограничений. Объем инвестиций увеличился, объемы добычи нефти, производства электроэнергии также выросли. Это обеспечило рост ВРП до 4,6 трлн рублей», – заявил зампредседателя общественной палаты Югры Сергей Таньшин.


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