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Югра увеличила ВРП до 4,6 триллиона рублей

Правительство Югры отчиталось об итогах социально-экономического развития округа за 2021 год

Югра увеличила ВРП до 4,6 триллиона рублей
Фото: pixabay.com

На заседании окружного правительства с губернатором Натальей Комаровой отчитались об итогах социального-экономического развития Югры за 2021 год. В частности, власти рассмотрели уровень безработицы, показатели жилищного строительства и нефтедобычи.

«По результатам мониторинга показателей социально-экономического развития в автономном округе обеспечена макроэкономическая устойчивость, финансовая самостоятельность. Устойчивость социально-экономического развития подтверждает оценка агентства «РИА Рейтинг» качества жизни населения. По итогам 2021 года наш регион занял в рейтинге восьмое место, мы – в группе лидеров», – отметила глава округа.

В отчете также отметили, что Югра увеличила валовый региональный продукт до 4,6 трлн рублей.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 115, комментариев: 0

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