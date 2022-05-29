Правительство Югры отчиталось об итогах социально-экономического развития округа за 2021 год

На заседании окружного правительства с губернатором Натальей Комаровой отчитались об итогах социального-экономического развития Югры за 2021 год. В частности, власти рассмотрели уровень безработицы, показатели жилищного строительства и нефтедобычи.

«По результатам мониторинга показателей социально-экономического развития в автономном округе обеспечена макроэкономическая устойчивость, финансовая самостоятельность. Устойчивость социально-экономического развития подтверждает оценка агентства «РИА Рейтинг» качества жизни населения. По итогам 2021 года наш регион занял в рейтинге восьмое место, мы – в группе лидеров», – отметила глава округа.

В отчете также отметили, что Югра увеличила валовый региональный продукт до 4,6 трлн рублей.