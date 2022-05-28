В Югре подводят итоги исполнения бюджета и национальных проектов

За первый квартал 2022 года Югра получила 88,75 млрд рублей в доходную часть бюджета – даже уточненный (в сторону роста) план исполнен на 34,4 процента. Как отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, положительную динамику показывают все группы доходов. При этом расходы пока отстают по скорости исполнения (они, как правило, догоняют свое к концу года) – по итогам первого квартала бюджет потратил почти 49 млрд рублей, или 16,6 процента от плана.

«Все установленные приоритеты, обозначенные указом президента России, все социальные обязательства перед жителями округа выполнены в полном объеме», – прокомментировала замгубернатора и директор департамента финансов Югры Вера Дюдина.

Она же подвела окончательные финансовые итоги 2021 года – за этот период бюджет получил 274,65 млрд рублей доходов, что на 4,3 процента выше предполагаемой суммы, а расходы составили 275,76 млрд – тут немного недобрали, исполнение 97,3 процента к плану.

Кроме того, правительство Югры подвело итоги исполнения нацпроектов. На этом поле работа по 20 проектам охарактеризована как эффективная, а еще по четырем – умеренно эффективной.

«Целевые ориентиры, установленные национальными целями развития, были сохранены. Средний уровень достижения 88 целевых показателей государственных программ составил 130,5 процента (в 2020 году было 119,7 процента). По 38 показателям, характеризующим достижение национальных проектов, средний уровень достижения плановых значений составил 139,2 процента (в 2020 году - 130,5 процента)», – рассказал директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель.